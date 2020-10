"Vor allem diese Tatsache gestaltet die Vorbereitungen so aufreibend und herausfordernd", so Rose. "Es gibt kein Richtig oder Falsch in diesen Tagen." Insbesondere die Händler würden auf eine positive Entwicklung hoffen. Für einige Gastronomen sei der Weihnachtsmarkt die einzige Einnahmequelle des Jahres. Die Verträge mit den Händlern wurden bereits im Juni unterschrieben.



Auch andere Städte haben ihre Konzepte für die Weihnachtsmärkte wegen der Corona-Krise bereits geändert. So soll es zwar in Leipzig einen Weihnachtsmarkt geben, aber ohne Glühwein- und Bratwurststände. Mit der Ausweitung der Fläche und der Entzerrung von Handel und Gastronomie will Dresden den berühmten Striezelmarkt möglich machen.