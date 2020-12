Das Infektionsgeschehen im Landkreis Zwickau scheint aus dem Ruder zu laufen. Mit einem 7-Tage-Inzidenzwert von 751 pro 100.000 Einwohnern (Stand 21.12.) hat der Landkreis den höchsten Wert in ganz Sachsen. Bereits seit Wochen mahnen viele die Missstände im Umgang mit der Krise an. So auch der Allgemeinmediziner Rainer Lohmann, der bis heute eine zu langsame Nachverfolgung der Kreisverwaltung erlebt.

"Leute rufen uns an, die seit sieben bis acht Tagen wissen, dass sie positiv getestet sind und immer noch keinen Nachweis vom Landratsamt und keine Quarantäneanordnung haben", erzählt Lohmann. "Jeder macht, was er will. Es ist eine Katastrophe, was hier passiert."

Verwaltung ist Krise nicht gewachsen

Auch von anderen Ärzten, sowie Betreibern von Schulen und Pflegeheimen hagelt es Kritik: Die Verwaltung sei der Krise nicht gewachsen und habe sie unterschätzt. Das sieht Angelika Hölzel, Erste Beigeordnete des Landkreises Zwickau, anders. "Bei 30 Prozent der Fälle, was vor allem Einrichtungen betrifft, schaffen wir die Nachverfolgung in zwei Tagen", sagte sie am Montag bei einer Pressekonferenz. "Für den Einzelbürger schaffen wir das nicht, obwohl es das groß Ziel ist", muss Hölzel aber zugeben.

Angelika Hölzel, Erste Beigeordnete des Landkreises Zwickau, am Montag bei einer Pressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage im Landkreis. Bildrechte: Ralph Köhler

Auch das Personal in der Verwaltung wurde aufgestockt. Lohmann ist skeptisch, ob das ausreicht, die Krise in den Griff zu bekommen. Er ist auch behandelnder Arzt in mehreren Pflegeheimen, und sieht auch dort die Lage kritisch. "In den Pflegeheimen hat fast jeder Corona", sagt er.

Den alten Leuten geht es sehr schlecht, man muss mit dem Schlimmsten rechnen. Das Personal läuft auf Sparflamme, weil die meisten krank sind. Rainer Lohmann Allgemeinmediziner in Callenberg