Die Zwickauer Oberbürgermeisterin Pia Findeiß hat sich nach einem Urlaub freiwillig in häusliche Quarantäne begeben. Die Stadtverwaltung Zwickau teilte mit, dass sie sich im Rahmen einer längerfristig geplanten Privatreise in einem Land aufgehalten habe, das derzeit als Risikogebiet gilt. Symptome zeige sie nicht. Findeiß wolle sich nun auf das Coronavirus testen lassen, um möglichst bald wieder arbeiten zu können. Bis dahin führt Baubürgermeisterin Kathrin Köhler die Geschäfte und auch die Stadtratssitzung am Donnerstag.