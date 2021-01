Die Stadt Zwickau will das beitragsfreie Vorschuljahr für Kinder ab nächstem Schuljahr wieder abschaffen. Das geht aus einer Vorlage der Stadtverwaltung hervor, über die in der nächsten Stadtratssitzung entschieden werden soll. Das Rathaus erhofft sich von der Streichung Einsparungen in Millionenhöhe, sagt Stadtsprecher Mathias Merz. "Der Vorschlag, das beitragsfreie Vorschuljahr abzuschaffen, resultiert insbesondere aus der Haushaltssituation der Stadt Zwickau."