23.08.2019 | 21:25 Uhr Crimmitschauer Investruine soll Technologiepark werden

Hauptinhalt

Nach der Wende schossen sie in ganz Sachsen wie Pilze aus dem Boden - große Einkaufscenter, meist vor den Toren der Städte. Auch Crimmitschau freute sich 1995 über sein "Center". Doch die Freude währte nur kurz, denn nach und nach mussten die Geschäfte wieder schließen. Zurück blieb eine Investruine. Jetzt aber kommt frischer Wind in die Bude. Ein neuer Investor stellte am Freitag seine Pläne vor.