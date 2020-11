Mehr als 600 Menschen haben am Sonnabend gegen die Schließung des Haribo-Werkes in Wilkau-Haßlau protestiert. Man appelliere an die Geschäftsleitung, die Standortentscheidung zu überdenken, sagte Thomas Lißner von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, die zu dem Protest auf dem Zwickauer Platz der Völkerfreundschaft aufgerufen hatte. An der Kundgebung beteiligten sich auch Beschäftigte von Unternehmen aus der Region wie Knorr Auerbach und den Riesaer Teigwaren. Sogar von Coca-Cola aus dem hessischen Liederbach waren Mitarbeiter nach Zwickau gekommen. Auch ihr Betrieb soll im nächsten Jahr dichtgemacht werden.