Auch die Spielzeugausstellung wird wieder geöffnet sein. "Sie hat so großen Anklang gefunden, dass wir uns entschlossen haben, diese in die zweite Saison mitzunehmen", so Museumsleiter Jürgen Knauss. "Neu ist in diesem Jahr, dass der Bauernhof mehr in den Fokus gerückt werden soll. Da wird es Aktivitäten, sogenannte Mitmachangebote geben, zu verschiedenen landwirtschaftlichen Themenfeldern." Im Frühjahr soll dann ein DDR-Zeitungskiosk eröffnet werden, der von der Koberbachtalsperre umgesetzt wurde.