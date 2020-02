Die Polizei in Zwickau ermittelt in einem ungewöhnlichen Diebstahl. Am frühen Samstagabend bekam sie den Hinweis, dass Unbekannte am südlichen Portal des Tunnels Mosel der Bundesstraße 93 ein etwa 100x100 Zentimeter großes Deutschlandwappen gestohlen haben. Dieses war dort zusammen mit dem sächsischen Wappen angebracht. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 200 Euro. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei in Zwickau unter 0375/44580 entgegen.