Termine von Lesungen der Buchhandlung Marx 6. November 2019 im Haus der Sparkasse in Zwickau - Axel Hacke "Axel Hacke liest und erzählt. Das neue Programm."



15. November 2019 im Robert-Schumann-Haus in Zwickau - Li Erben "Nie gestellt und nie geschönt"



22. November 2019 im Haus der Sparkasse in Zwickau - Beatrice Herbold "Geliebte Freundin - Meine geheimen Jahre mit Helmut Kohl"



7. Dezember 2019 in der Schauburg in Dresden - Christian Berkel "Der Apfelbaum"