Bereits zum 30. Mal veranstaltet der Erzgebirgszweigverein Zwickau e.V. (EZV Zwickau) am 1. Advent seine Weihnachtsgala "Weihnachten in dr Hutzenstub". Bekannte Erzgebirgsmusikanten gestalten den Nachmittag mit erzgebirgischen Liedern und Geschichten im Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" in Zwickau.