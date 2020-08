Die Polizei Zwickau hat in der Nacht zum vergangenen Freitag mehr als zwölf Kilogramm Drogen mit einem Straßenverkaufswert von circa 140.000 Euro sichergestellt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden über elf Kilogramm Marihuana, 3.500 Ecstasy-Tabletten und 220 Gramm Crystal sowie mehrere tausend Euro Bargeld gefunden.

Den Angaben zufolge hatten die Beamten am Donnerstag Abend in Reichenbach einen Wagen mit gestohlenen Kennzeichen bemerkt und observiert. Bei der Personenkontrolle des 32 Jahre alten Fahrers habe sich herausgestellt, dass dieser bereits mehrfach in verschiedenen Strafverfahren beschuldigt war und keinen gültigen Führerschein besaß. Daraufhin habe man den Wagen durchsucht und verschiedene Betäubungsmittel sowie mehrere tausend Euro Bargeld sichergestellt.