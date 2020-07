Die Polizei hat am Sonntag in Zwickau 19 Wohnungen von mutmaßlichen Drogendealern durchsucht. Im Visier der Beamten standen 21 Tatverdächtige. Vier Personen wurden festgenommen. Bei den Durchsuchungen fanden die Polizeibeamten erhebliche Mengen an Betäubungsmitteln, Bargeld und eine Waffe.