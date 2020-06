Im Spray sind ätherische Öle enthalten. Diese seien aromatisch und hätten bestimmte Eigenschaften. "Beim Lavendel zum Beispiel, dass er eine beruhigende Wirkung hat. Mit den Eigenschaften wollten wir arbeiten", so Franz. "Bei synthetischen Ölen hat man so etwas ja nicht. Und eben auch die antivirale und pilzhemmende Eigenschaft, die manche dann eben noch haben."

"Der Alkohol ist in dem Sinne der Trägerstoff dafür. Dass es auch eindringt, dass es das Öl ordentlich verteilt", sagt Franz. Inhalieren würde man von dem Alkohol nicht viel. Aber zwei Minuten Einwirkzeit vor dem Aufsetzen sollte man dem Spray gönnen. Der Maskenduft, kaum auf dem Markt, erweist sich als Verkaufsschlager. In Meerane wird deshalb bereits an neuen Duftvarianten gebastelt.