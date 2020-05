Der Staatsschutz hat in dieser Woche im Großraum Zwickau mehrere Wohnungen von mutmaßlich politisch rechten Straftätern durchsucht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sind bei den Durchsuchungen in Limbach-Oberfrohna, Waldenburg, Reinsdorf, Hohenstein-Ernstthal und Herlasgrün unter anderem Mobiltelefone, Computer, Datenträger und andere Beweismittel sichergestellt worden.