Marzena Kobiella leitet seit August ehrenamtlich einen Sportkurs in der JVA Zwickau. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Ihr erster Tag als ehrenamtliche Sportkursleiterin in der Justizvollzugsanstalt Zwickau war für Marzena Kobiella eine Zerreißprobe. "Die Nacht davor konnte ich nicht schlafen", erzählt sie. "Am schlimmsten war der Moment, nachdem ich mich umgezogen hatte und auf die Gefangenen gewartet habe." Sie habe richtig gezittert.

Sie war sich unsicher, ob die Gefangenen sie ernst nehmen und ob das Sportprogramm zu ihnen passt. "Aber als wir mit dem Sport angefangen haben, hat sich meine Aufregung schnell gelegt", so Kobiella. Seit August bietet sie ihren Sportkurs an. Im Sommer fand er auf dem kleinen Hof der JVA statt. Im Winter geht das aus Sicherheitsgründen nicht mehr, da es bereits früh dunkel wird. Einen Sportraum gibt es nicht, also wird der Kurs auf dem Gang eines Zellenblocks durchgeführt.

Aus Sicherheitsgründen sind Hanteln verboten

Auch nicht alle Sportübungen sind möglich: Hanteln zum Beispiel sind aus Sicherheitsgründen verboten. Deswegen macht Kobiella eine Art Bauch, Beine, Po-Programm, bei dem mit dem eigenen Körpergewicht gearbeitet wird. "Manchmal denken sich die Gefangenen auch selbst Übungen aus", sagt sie. "Das klappt super."

Gefängnispsychologin Saskia Rudolph (rechts) ist die Ansprechpartnerin für die Ehrenamtlichen Kursleiter wie Marzena Kobiella. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Patrick Jermuschin ist dankbar für die Angebote der Ehrenamtlichen. Seit Anfang Dezember sitzt er für zwei Monate in der Haftanstalt, da er eine Geldstrafe nicht bezahlen will und kann. "Ich mache am liebsten Teamsport", erzählt er. "Und dieser Kurs ist der einzige, der in die Richtung geht." Für ihn ist der Kurs eine gute Alternative, seine Zeit sinnvoll zu verbringen. Außerdem nimmt er auch am Schachkurs und am Mal- und Gestaltungskurs teil. "Ich bin nicht so kreativ, aber es ist besser als sich einzubunkern", sagt er.

Das sieht auch die Gefängnispsychologin Saskia Rudolph so. Für die Gefangenen sei der Kontakt zu Menschen, die nicht zur JVA gehören, wichtig. "Es zeigt ihnen, dass Leute sich für andere einsetzen, ohne etwas dafür zu bekommen", sagt sie. "Damit sind die Ehrenamtlichen gute Vorbilder." Die Ehrenamtlichen tragen laut Rudolph dazu bei, bei den Gefangenen Interessen und Fähigkeiten zu entwickeln. Außerdem helfen sie dabei das Freizeitprogramm abzudecken, was nur mit den Angestellten nicht möglich sei.

"Wir verlangen den Ehrenamtlichen einiges ab"

"Wir verlangen den Ehrenamtlichen dabei auch einiges ab", so Rudolph. Es könne immer etwas sein in einem Gefängnis, zum Beispiel eine Maßnahmendurchführung oder dass niemand die Gefangenen zu den Kursen bringen könne. Außerdem ist die räumliche Situation in der JVA Zwickau nicht ideal für die Freizeitangebote. "Wir haben leider keinen Sportraum hier", sagt Rudolph. Deswegen müsse der Kurs von Marzena Kobiella derzeit provisorisch auf dem Gang durchgeführt werden.

Angst müsse keiner der Ehrenamtlichen im Gefängnis haben. Die Gefangenen beantragen die Teilnahme an den Kursen und Rudolph prüft sie genau auf Sicherheitsbedenken. "Aufmerksamkeit und Umsicht ist aber trotzdem wichtig", so Rudolph. "In der Regel sind die Gefangenen aber entspannt und dankbar."

Patrick Jermuschin (links) und Abed Hajaji nutzen den Sportkurs, um sich im Gefängnis sinnvoll zu beschäftigen. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Das ist auch bei dem Sportkurs zu merken. Fünf Gefangene nehmen dieses Mal daran teil und kommen unter Kobiellas Anleitung schnell ins Schwitzen. Der Ton ist leicht und scherzend. Man könnte fast denken, es sei ein normaler Kurs in einem Fitnessstudio, wären nicht die Zellentüren im Hintergrund.

Auch Abed Hajaji ist einer der Teilnehmer. Er nimmt nur an diesem Kurs und dem Kraftsportkurs teil. "Ich mag Sport", sagt er. "Wenn man Sport macht, denkt man nicht an den Knast." Seit Oktober 2018 ist er in Haft. Im Januar hat er einen Gerichtstermin, der über eine weitere Haftstrafe entscheidet. Es geht um Diebstahl mit einer Waffe, Drogen und Computerbetrug. Kobiella findet er lustig und cool. "Es ist wunderbar, dass sie das macht", so Hajaji. "Ich habe großen Respekt davor, wie sie damit den Gefangenen hilft."

Dankbarkeit der Gefangenen als Antrieb

Zakaria Achenzadeh ist ebenso dankbar für die Arbeit der Freiwilligen. Er ist seit August 2018 wegen gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft. Er sitzt jeden Tag mehr als 20 Stunden allein in seiner Zelle. Nur zu den Freizeitangeboten trifft er andere Gefangene. "Es ist gut, dass es die Freiwilligen hier gibt", sagt er.

Die Dankbarkeit der Gefangenen ist der Antrieb für Marzena Kobiella. "Da geht einem richtig das Herz auf", sagt sie. "Ich bereue meine Entscheidung nicht, hier einen Sportkurs anzubieten."