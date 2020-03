Wegen der aktuellen Corona-Pandemie in Sachsen will die Zwickauer Stadtverwaltung im Eil-Verfahren ein Gemälde von Max Pechstein erwerben. Ein privater Sammler hatte das Werk "Brücke" den Zwickauer Kunstsammlungen zum Kauf angeboten, heißt es aus der Stadtverwaltung. Eigentlich müsste der Stadtrat seine Zustimmung erteilen.

Da jedoch wegen der aktuellen Corona-Krise die Sitzungen im März und April nicht stattfinden, will Oberbürgermeisterin Pia Findeiß nun eine Eil-Entscheidung treffen. Auf diese Regelung habe sich der Ältestenrat in dieser Woche verständigt. Bei wichtigen Fragen würden sich die Mitglieder des Rates zunächst per Telefonkonferenz abstimmen. Eine Zustimmung vom Ältestenrat zum Ankauf des Pechstein-Gemäldes gäbe es laut Stadtverwaltung bereits. Der Beschluss müsse im Eilverfahren entschieden werden, weil "sich die Chance zum Ankauf nur jetzt bietet", sagte ein Stadtsprecher MDR SACHSEN.