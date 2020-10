Unbekannte sind in Zwickau in eine Schule eingebrochen und haben einen Schaden von mindestens 12.000 Euro angerichtet. Laut Polizei wurden an der Schule auf der Max-Pechstein-Straße in der Nacht zum Mittwoch mehrere Türen aufgehebelt und die Räume durchsucht. Die Täter entwendeten mehrere Handys, ein Note-Book sowie die Kaffeekasse. Der genaue Schaden könne noch nicht genau beziffert werden.