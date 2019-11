Der Polizei in Zwickau sind am Sonnabend drei Einbrüche in Einfamilienhäuser gemeldet worden. Nach Angaben der Ermittler ereigneten sich die Taten zwischen 12:30 Uhr und 21:45 Uhr. Die betroffenen Häuser stehen in unmittelbarer Nähe zueinander in der sogenannten Vogelsiedlung im Stadtteil Eckersbach. Gestohlen wurden Bargeld, Schmuck und zwei Tresore. Zimmer wurden durchwühlt. Ein eingesetzter Fährtensuchhund konnte laut Polizei einen Teil des Diebesgutes in der Umgebung ausfindig machen. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist noch unklar.