Nach seinem Studienabschluss 1993 will Leistner zurück in die familieneigene Druckerei in Wilkau-Haßlau. Doch seine Familie entscheidet, dass er dafür überqualifiziert sei. So startet er eine Karriere als Strategieberater in der Telekommunikationsbranche. Dabei reist er um die Welt und wohnt zum Schluss in Moskau. Nach 22 Jahren im Beratergeschäft zieht es Steffen Leistner dann 2015 zurück in die sächsische Heimat.