Der FSV Zwickau hat sich am zweiten Spieltag bei einem der Aufstiegskandidaten der 3. Fußball-Liga einen Punkt erkämpft. Die Mannschaft von Trainer Joe Enochs kam am Sonnabend beim MSV Duisburg zu einem 1:1 (0:0) und bleibt damit ungeschlagen. Ronny König hatte den FSV in der 67. Minute in Führung gebracht, der eingewechselte Leroy-Jacques Mickels erzielte den Ausgleich (74. Minute).