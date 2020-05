Für das in unmittelbarer Nähe angesiedelte VW-Werk bedeutet der Neubau eine Erleichterung für die Zufahrt. Die ersten beiden Fahrzeuge, die die neue Brücke passierten, waren in dem Werk produzierte VW ID.3. Dirk Coers, Geschäftsführer bei VW Sachsen, bezeichnete das Bauwerk als schön und nützlich. "Die Brücke hat für uns eine sehr große Bedeutung. Sie befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu uns. Damit haben wir eine direkte Verbindung zu den Nachbargemeinden in dieser Richtung." Auch die Mitarbeiter hätten nun einen direkteren Zugang zum VW-Standort.

Die ersten beiden Fahrzeuge, die die neue Brücke passierten, waren VW ID.3. Bildrechte: MDR/Gert Friedrich