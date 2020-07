Unter dem Motto "Boom. 500 Jahre Industriekultur in Sachsen" spannt die Ausstellung den Bogen vom Großen Berggeschrey im 15. Jahrhundert mit seinem Bergbau bis in die Zukunft des Freistaates. Laut den Veranstaltern bietet die Zentralausstellung eine multimediale Zeitreise durch fünf Jahrhunderte sächsischer Landesgeschichte. Eine ehemaligen Montagehalle von Auto Union und VEB Sachsenring, der sogenannten Audi-Bau, sei dazu zu einem temporären Museum umgestaltet worden.

Neben der Zentralausstellung werde die Industriekultur zeitgleich an sechs weiteren Originalschauplätzen erlebbar gemacht: Die Standorte sind in Chemnitz das Industriemuseum und das Eisenbahnmuseum, in Crimmitschau die Tuchfabrik Gebrüder Pfau, in Oelsnitz/Erzgebirge das Bergbaumuseum, in Zwickau das August-Horch-Museum sowie in Freiberg das Forschungs- & Lehrbergwerk Silberbergwerk.