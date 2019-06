Erzgebirgs-Cup: Pferde rücken Holz in Ortmannsdorf

Zehn Menschen-Kaltblüter-Teams haben am Sonnabend in Ortmannsdorf bei Zwickau ihre Geschicklichkeit unter Beweis gestellt. Der Wettkampf-Parcours stellt bestimmte Situationen nach, die Waldarbeitern beim Holzrücken üblicherweise begegnen. Wer die wenigsten Fehler macht und dann auch noch am schnellsten durchkommt, hat gewonnen. Die zehn Teilnehmer waren teils Profis, teils Hobbysportler. Auch vier Teams mit Kindern traten gegeneinander an. Der Wettkampf ist Teil des Festprogramms anlässlich des Jubiläums 800 Jahre Ortmannsdorf. Gewonnen hat Raphael Theumer mit seinem Wallach "Aaron".