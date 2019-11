Die Landesarbeitsagentur richtet am Donnerstag in Zwickau einen Gründer- und Unternehmertag aus. Die Aktion ist Teil einer Initiative des Bundeswirtschaftsministeriums. Im vergangenen Jahr war die Zahl der Erwerbslosen, die sich für eine Existenzgründung entschieden, auf den tiefsten Stand gesunken. Demnach wagten rund 1.400 Arbeitslose in Sachsen den Schritt in die Selbständigkeit. Die Experten sehen einen Grund in der Lage auf dem Arbeitsmarkt. Eine Stelle mit festen Arbeitszeiten und sozialer Absicherung sei für viele attraktiver.