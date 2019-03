Das Landgericht Zwickau hat einen 43-jährigen Glauchauer am Donnerstag wegen Herbeiführens einer Sprengstoff-Explosion zu vier Jahren Haft verurteilt. Zudem wurde die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik angeordnet. Wie das Gericht mitteilte, sah es die zweite Strafkammer als erwiesen an, dass der Mann am 19. August vergangenen Jahres im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hermannstraße 24 um 5:30 Uhr eine Explosion ausgelöst hat. Dazu setzte er mehrere dort lagernde Gaskartuschen in Brand. An dem Gebäude entstand ein Schaden von etwa 25.000 Euro. Gleiches gilt für ein vor dem Haus abgestelltes Auto. Weil der Mann zuvor in einer Erdgeschosswohnung einen Brand gelegt hat, wurden zwei Bewohnerinnen durch Rauchgasvergiftungen leicht verletzt.