In Crimmitschau haben Unbekannte über Weihnachten Farbbeutel gegen mehrere Gebäude geworfen und erheblichen Sachschaden verursacht. Die Polizei teilte mit, an der Fassade des Polizeistandortes in der Fabrikstraße seien drei mit Farbe gefüllte Luftballons geplatzt. Drei lilafarbene Flecken haben ein Schaden an Hauswand von etwa 2.000 Euro verursacht. Vermutlich Farbbeutel mit derselben Farbe sind den Angaben zufolge auch an die Außenwand des Gymnasiums sowie gegen die Sporthalle an der Lindenstraße geschleudert worden. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.