In Zwickau ist die Feuerwehr am Donnerstag zu einem Großeinsatz nach Pölbitz ausgerückt. Über einen Brandmelder war ein Feuer in einem Hochhaus gemeldet worden. Die Berufsfeuerwehr Zwickau sowie die freiwilligen Feuerwehr Zwickau-Mitte und Auerbach eilten mit acht Fahrzeugen und 30 Kameraden zum vermeintlichen Brandort. Allerdings erwies sich das vermeintliche Feuer als falscher Alarm.