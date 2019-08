Der Tatverdächtige im 23 Jahre alten Mordfall Ramona ist nach seiner überraschenden Freilassung wieder festgenommen worden, und zwar wegen eines anderen Falls. Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt in Bayern habe gegen ihn wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen Haftbefehl beantragt, sagte die leitende Oberstaatsanwältin Ursula Haderlein am Freitag.



Der 76-Jährige war laut Haderlein 1999 in Schweinfurt wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu einer 15-jährigen Haftstrafe verurteilt worden und danach unter heute noch geltenden Bewährungsauflagen frei gekommen. Er soll gegen ein Kontaktaufnahmeverbot zu Mädchen verstoßen haben. Der Mann aus Sachsen wurde nach dpa-Informationen am Freitag im sächsischen Oelsnitz von Ermittlern der Thüringer "Soko Altfälle" verhaftet und in Zwickau einem Haftrichter vorgeführt. Einen ausführlichen Artikel zum Thema gibt es hier: