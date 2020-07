Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Scharfenstein haben am Wochenende ein Löschfahrzeug von den Kameraden aus Eichenau in Bayern abgeholt. Wie der Wehrleiter der Scharfensteiner Feuerwehr, Jens Fichtner, mitteilte, dient das Fahrzeug als Ersatz für das eigene Fahrzeug, welches am 18. Juli verunglückte. Bei einem Fahrsicherheitstraining auf dem Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal war das Fahrzeug auf die Beifahrerseite gekippt. Der Beifahrer des Fahrzeugs hatte bei dem Unfall das Bewusstsein verloren und musste von seinen Kameraden gerettet werden.

Hilfe der Partnergemeinde

Eichenau in Oberbayern ist Partnergemeinde von Scharfenstein. Laut Fichtner pflegen die beiden Feuerwehren seit mehr als 25 Jahren ein gutes Verhältnis zueinander. Deshalb wusste er, dass die Feuerwehr im Partnerort vor einigen Wochen ein neues Löschfahrzeug in Betrieb genommen hatte. Das alte Fahrzeug, mit nur 24.000 Kilometern auf dem Tacho, bekamen nun die Scharfensteiner. Das Ersatzfahrzeug sei zwar schon fast 25 Jahre alt, aber dennoch gut in Schuss.

Jens Fichtner ist froh über den schnell gefundenen Ersatz. Bildrechte: Nora Kilenyi Wir sind glücklich damit, das die Kameraden aus Eichenau bereit waren, auch am Samstag uns schon einzuweisen in das Fahrzeug. Ich muss auch sehr dankbar sein, dass von unserer Feuerwehr so kurzfristig insgesamt vier Leute bereit waren, sich das Wochenende um die Ohren zu schlagen und da runter zu fahren. Jens Fichtner Wehrleiter

Fehlendes Fahrzeug wäre Problem gewesen

Nach Angaben von Jens Fichtner hatte sich vergangenen Freitag ein Gutachter den Schaden des verunglückten Fahrzeugs angeschaut. Bis ein mögliche Reparaturempfehlung gegeben werde, könne es also noch eine Weile dauern. Ein fehlendes Einsatzfahrzeug, so Fichtner, hätte ein echtes Problem werden können.

Dann hätten wir für längererZeit kein wasserführendes Fahrzeug gehabt in dieser Größe und hätten bei Wohnungsbränden oder so das Problem gehabt, erst über lange Wege die Wasserversorgung sicherzustellen, was natürlich ein immenser Zeitverlust ist. Jens Fichtner Wehrleiter

Insgesamt 4.800 Liter Löschwasser kann das Ersatzfahrzeug transportieren. Bildrechte: Nora Kilenyi

Verletzer aus dem Krankenhaus entlassen