Zwickaus Oberbürgermeisterin Pia Findeiß legt ihr Amt zum 31. Juli nieder und geht in den Ruhestand. Die Stadtverwaltung teilte mit, die SPD-Politikerin werde dem Landkreis Zwickau einen Antrag auf Entlassung aus dem Beamtenverhältnis stellen. Die Stadtverwaltung schlägt dem Stadtrat in seiner Sitzung am 6. Februar vor, die nun erforderliche Oberbürgermeisterwahl am 7. Juni durchzuführen und – wenn notwendig – den zweiten Wahlgang am 28. Juni.