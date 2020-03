Das Strandbad Planitz in Zwickau erhält für eine Sanierung zwei Millionen Euro Fördermittel vom Bund. Das hat der Bundestags-Haushaltsauschuss in seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen. Im Strandbad sollen die Verkleidungen der Schwimmbecken erneuert und die Barrierefreiheit verbessert werden. Die Gesamtkosten dafür betragen rund 4,5 Millionen Euro.

Auch fünf weitere kommunale Sport- und Kultureinrichtungen in Sachsen erhalten Bundesmittel für Sanierungen: Die Eisschnelllaufbahn in Chemnitz, der Sportcampus in Jahnsdorf, das Freibad Haselbrunn sowie der Ersatzneubau von Sportanlagen in Plauen und die Seebühne Kriebstein.