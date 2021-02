Mit einer Fotoaktion haben sich die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und Haribo-Beschäftigte für den Erhalt des Werks in Wilkau-Haßlau stark gemacht. Damit soll Druck auf den Süßwarenhersteller gemacht werden, einer Übernahme des Standorts durch das Unternehmen Katjes zuzustimmen. Am Mittwoch demonstrierten die Beschäftigten vor dem Werkstor und posierten für die Fotoaktion.

Thomas Lißner von der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten sagte, an der Fotoaktion könne sich Jedermann beteiligen. "Wir haben Herzen erstellt mit dem Hashtag 'SagYesHaribo', die man zu Hause ausdrucken kann", so Lißner. Damit könne man sich fotografieren und die Fotos auf die Facebookseite von Haribo stellen. Somit könne man zum Ausdruck bringen, dass die Menschen und die Region zu den Beschäftigten bei Haribo in Wilkau-Haßlau stehen. Die Mehrheit der Beschäftigten sei noch im Werk tätig und hoffe auf die Übernahme von Katjes.