Eine Frau ist in Reichenbach durch einen Auffahrunfall in ihrem parkenden Auto schwer verletzt worden. Die 43 Jahre Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizeidirektion Zwickau mit. Am Donnerstagvormittag war ein 79 Jahre alter Mann gegen das Auto der Frau gestoßen, das am Straßenrand parkte. Der Aufprall war so stark, dass er das Auto mit Insassin auf ein weiteres Fahrzeug schob. Danach fuhr der Rentner rückwärts quer über die Straße und stieß gegen einen weiteren Kleinwagen, streifte eine Hauswand und beschädigte zwei Fallrohre.