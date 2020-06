Am Mittwoch wird in Freiberg an der Bergakademie eine Ausstellung mit dem Titel "Salz des Lebens" eröffnet. Was auf den ersten Blick esoterisch anmutet, soll die Besucher in die Welt der Rohstoffe entführen. Die Ausstellungsmacher der interaktiven Ausstellung wollen einen Bogen schlagen von der Nutzung der Rohstoffe in der Steinzeit bis in die Zukunft der immer knapper werdenden Ressourcen.