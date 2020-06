Aktivisten von Fridays for Future werden in Zwickau bedroht.

Schüler, die sich in Zwickau bei Fridays for Future für den Klimaschutz engagieren, sehen sich zunehmend in den sozialen Medien mit Hasskommentaren konfrontiert. Die Urheber sind zum Teil als Rechtsextreme bekannt und haben ein einschlägiges Vorstrafenregister.