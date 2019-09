In Waldenburg bei Glauchau sind ab Freitag Bestattungen im Wald möglich. Am Mittag wird ein sogenannter Friedwald eröffnet. Der 52 Hektar große Bestattungsort ist eine Alternative zum klassischen Friedhof. In biologisch abbaubaren Urnen finden Verstorbene hier ihre letzte Ruhe mitten im Wald. Eine kleine Namenstafel am Baum macht auf die Grabstätte aufmerksam. Es ist inzwischen der fünfte Friedwald in Sachsen.