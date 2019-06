In Zwickau haben Forscher die nächste Generation der Elektrobusse entwickelt. Die Idee beruht auf dem Prinzip des Oberleitungsbus. In Leipzig, Dresden, Zwickau oder Hoyerswerda gab es früher solche Busse. Die waren nicht nur emissionsfrei, sondern auch nur etwa halb so laut wie Dieselbusse. Nun haben Forscher der Westsächsischen Hochschule Zwickau Dieselbusse zu Batterie-Oberleitungsbussen umgebaut.