Der FSV Zwickau hat den Vertrag mit Cheftrainer Joe Enochs bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Das teilte der Fußball-Drittligist am Freitag mit. Enochs habe in den anderthalb Jahren beim FSV sehr gute Arbeit geleistet und sehr gute Ergebnisse erzielt, so FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth. In der vergangenen Saison hatte Enochs den FSV auf den siebten Platz geführt. Ohne die Verlängerung wäre Enochs‘ Vertrag zum Saisonende ausgelaufen.