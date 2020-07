In Lichtenstein hat ein Fünfjähriger am Donnerstag für Aufregung gesorgt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Kleine mit seinem Laufrad und einem kleinen Hund zu einem Ausflug aufgebrochen. Als Leute im Ort den Jungen bemerkten, riefen sie die Polizei. Eine Streife griff den Fünfjährigen auf, allerdings ohne Hund.