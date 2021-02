In der 3. Fußball-Liga hat der FSV Zwickau in einem Nachholspiel bei der zweiten Mannschaft von Bayern München 2 zu 3 verloren. Damit verliert das Team von Trainer Joe Enochs erstmals seit fünf Spielen. In der Tabelle liegen die Schwäne damit mit 29 Punkten auf Platz 11, dicht gefolgt von Bayern II mit 27 Punkten.