In der 3. Fußball-Liga hat der FSV Zwickau in einem Nachholspiel des 19. Spieltags gegen den Aufstiegsanwärter Saarbrücken gewonnen. Das Team von Trainer Joe Enochs gewann mit 2:1. In der Tabelle liegen die Schwäne damit mit 36 Punkten auf Platz 9, dicht gefolgt vom SV Waldhof mit 35 Punkten.