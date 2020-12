In der dritten Fußballliga hat der FSV Zwickau am Mittwoch einen 2 zu 1 Auswärtssieg gegen den SV Meppen geschafft. Damit stoppten die Zwickauer ihre Negativserie von sechs sieglosen Spielen in Folge. Morris Schröter sorgte mit einem Doppelpack dafür, dass seine Mannschaft nicht mehr Drittliga-Schlusslicht ist.