Der FSV Zwickau hat den ersten Heimsieg seit dem ersten Spieltag dieser Saison gefeiert und damit die eigene Negativ-Serie beendet. Das Team des zuvor in der Kritik stehenden Trainers Joe Enochs gewann am Sonntag in der 3. Liga mit 2:1 gegen den VfB Lübeck. Die Westsachsen springen damit in der Tabelle auf einen Nicht-Abstiegsplatz.