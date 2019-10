Am Zwickauer Schwanenteich stehen nun zehn Bäume, die an die Opfer des NSU erinnern sollen.

Am Zwickauer Schwanenteich stehen nun zehn Bäume, die an die Opfer des NSU erinnern sollen. Bildrechte: dpa

In Zwickau ist das Pflanzen der Gedenkbäume an die NSU-Opfer abgeschlossen. Für jedes der zehn Opfer steht nun ein Bäumchen am Schwanenteich. Dort soll am Sonntag zudem ein Gedenkort eingeweiht werden. Um erneute Übergriffe zu verhindern, bewacht die Polizei das Gelände rund um die Uhr.