In Zwickau ist am Vormittag an die Opfer des Grubenunglücks vor 60 Jahren erinnert worden. An der ökumenischen Gedenkfeier, dem Trauermarsch und der Kranzniederlegung nahmen rund 300 Menschen teil. Die Katastrophe im Steinkohlewerk Karl-Marx gilt als das schwerste Grubenunglück in der jahrhundertelangen Geschichte des Zwickauer Steinkohlebergbaus. Damals waren bei einer Sprengstoffexplosion 123 Bergmänner ums Leben gekommen.