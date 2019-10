Zwickau und Crimmitschau haben Fördermittel für die Sanierung ihrer Schocken-Kaufhäuser erhalten. Die Förderurkunden für "Nationale Projekte des Städtebaus" haben sich die Oberbürgermeister am Dienstag in Berlin von Bundesinnenminister Horst Seehofer abgeholt. Über das Programm wird die Sanierung und Wiederbelebung der Schocken-Kaufhäuser der beiden Städte mitfinanziert.

Für Zwickau werden vier Millionen Euro Bundesmittel bereitgestellt. 2,6 Millionen Euro stehen für das Kaufhaus Schocken in Crimmitschau zur Verfügung. Beide Städte planen Geschäfte und Wohnungen in den leer stehenden Gebäuden. In Zwickau sollen zusätzliche Teile der Verwaltung in das ehemaligen Kaufhaus einziehen.