Geldautomat in Meerane in die Luft gesprengt

In Meerane haben vier unbekannte Täter die Sparkasse ausgeraubt. Gegen 4:30 Uhr stürmten die Täter nach Angaben der Polizei in die Filiale in der Äußeren Crimmitschauer Straße und sprengten den Geldautomaten, indem sie ein Gas einleiteten. Dabei wurde eine benachbarte Tür samt Zarge herausgerissen und gegen eine Eingangstür geschleudert.



Nach Informationen eines Reporters flatterten Geldscheine auf die angrenzende Straße und auf einen Parkplatz. Sie wurden von Passanten aufgehoben und an die Polizei übergeben. Laut Polizei erbeuteten die Täter Bargeld in einer bislang unbekannten Höhe. Durch die Detonation gingen Scheiben zu Bruch, ein Tür flog heraus. Bildrechte: André März

Polizei sucht weitere Zeugen

Vier Personen, die sich zum Tatzeitpunkt an einem Nachbargebäude aufhielten, bemerkten den lauten Knall und rannten auf die Straße. Sie informierten die Polizei. Die Täter konnten den Augenzeugen zufolge in einem silbergrauen Audi fliehen. Er hatte keine Kennzeichen.



In der Sparkasse zeigt sich ein Bild der Zerstörung. Durch die Detonation wurden der Geldautomat und der Raum komplett zerstört. Ein Statiker muss nun die Sicherheit des Hauses prüfen. Laut Polizei befindet sich in dem Gebäude auch eine Wohnung. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Spezialisten der Kriminaltechnik untersuchen den Tatort.

Weitere Hinweise zur Tat, zu den Tätern und zum Verbleib des Audis nimmt die Kriminalpolizei unter 0375/ 428 4480 entgegen.

Es war nicht der erste Bankraub in Meerane. Erst am 7. November wurde ein Geldautomat in einer Commerzbank-Filiale auf der Poststraße gesprengt. Ob es dieselben Täter waren, ermittelt nun die Polizei. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Bildrechte: André März

Quelle: MDR/dk/am