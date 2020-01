Die Eispiraten Crimmitschau plagen Altschulden in Höhe von rund 250.000 Euro. Das hat Geschäftsführer Jörg Buschmann MDR SACHSEN bestätigt. "Ich habe die Eispiraten 2015 mit einem noch viel höheren Schuldenstand übernommen. Insofern ist die Situation nicht bedrohlich. Wir werden weiterhin versuchen, die Liquiditätslücke mit Kompensationsmaßnahmen und erweitertem Sponsoring zu schließen", sagte Buschmann am Donnerstag.

"Wir sprechen von 200.000 bis 250.000 Euro. Diese Bugwelle schieben wir nun schon seit einigen Jahren vor uns her. Sie konnte bisher nicht entscheidend reduziert werden", so Buschmann. "Wir müssen - sowohl bei Lieferanten als auch bei Sponsoren - immer wieder um Verständnis und Unterstützung werben. Wenn es sportlich besser läuft, rückt die Diskussion um die finanzielle Lage in der Öffentlichkeit in den Hintergrund."