Am Landgericht Zwickau wird am Dienstag die Räumungsklage der Stadt Lichtenstein gegen die Daetz-Stiftung verhandelt. Die Stadt will die Ausstellung für internationale Holzkunst aus den Räumen des Daetz-Centrums entfernen. Das Daetz-Centrum wurde 2001 gegründet, seit 2014 betreibt es die Stadt.