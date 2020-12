In Zwickau ist am Sonntag das Gewandhaus nach seiner Sanierung offiziell übergeben worden. Das historische Gebäude, das heute eine Spielstätte des Theaters Zwickau-Plauen ist, war in den vergangenen vier Jahren instandgesetzt und modernisiert worden. Unter anderem wurden der Dachstuhl saniert und die Fassade erneuert. Zudem wurden Bühnentechnik und Theatersaal auf den neuesten Stand der Technik gebracht.